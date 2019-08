Amsterdams slib naar Terneuzen om tekort AEB

Waternet, het waterschap voor Amstel, Gooi en Vecht, gaat tijdelijk zuiveringsslib opslaan bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen. Normaal gesproken wordt het slib verwerkt door het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam, maar nu de capaciteit daar flink is gedaald, kan niet al het slib worden verwerkt.

Het AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil. Daardoor is er niet genoeg capaciteit om al het Amsterdamse zuiveringsslib te verwerken. Vanaf half september moet het slib worden opgeslagen in het Amsterdamse havengebied. Die locatie wordt nu klaargemaakt. Daar komt genoeg ruimte om het slib een jaar lang op te slaan. Tot dan wordt het slib naar Terneuzen gebracht.

Waternet is geen voorstander van opslag, maar zegt dat het niet anders kan. „Water zuiveren blijft onze prioriteit en daarbij wordt dit slib geproduceerd”, zegt een woordvoerder van Waternet. „Als het niet verbrand kan worden, dan moet het worden opgeslagen. Dat kost ons veel geld, maar is nu noodzakelijk.”

Het slib kan niet ergens anders worden verwerkt, zegt de woordvoerder. „Alle verwerkingsbedrijven in Nederland zitten aan hun maximumcapaciteit en kunnen ons dus niet helpen”, stelt de woordvoerder.

Zuiveringsslib blijft over nadat het rioolwater is gezuiverd. Dat wordt dan bij het AEB gedroogd en verbrand.