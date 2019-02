Amsterdams restaurant meerdere keren beschoten

Op een restaurant in de Amsterdamse wijk Nieuw-West zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker drie kogels afgevuurd. De politie trof de inslagen aan de achterzijde van het pand aan de Cornelis van Vollenhovenstraat aan. Volgens getuigen zouden mogelijk na de beschieting een of meerdere verdachten zijn weggereden op een donkerkleurige scooter.

De politie is op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien of gehoord op de Slotermeerlaan, waar de ingang van het restaurant is, of aan de achterkant. Door de beschieting raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat de aanleiding van het incident zou kunnen zijn.