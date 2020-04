Amsterdams restaurant in één week drie keer beschoten

Een restaurant aan de Borneosteiger in Amsterdam-Oost is in een week tijd drie keer beschoten. Bij geen van de incidenten zijn gewonden gevallen. De politie vond telkens kogelinslagen.

De eerste beschieting deed zich voor op 28 maart, in de vroege ochtend. Vrijdag 3 april was het opnieuw raak. Afgelopen nacht, kort na 03.00 uur klonken er opnieuw knallen en werden andermaal kogelinslagen ontdekt.

De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting van het restaurant. Daarover is nog niets bekend.