Een woning aan de Vleutenstraat in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen nacht beschoten. De kogels kwamen in de woonkamer terecht maar niemand is gewond geraakt. Getuigen zagen daarna in de buurt een scooter met twee mannen erop rijden.

De politie onderzoekt of dit iets te maken heeft met een incident donderdag in dezelfde wijk. In een auto zijn toen twee jerrycans gevonden met brandbare vloeistof, met daaraan vuurwerk bevestigd.