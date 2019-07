Amsterdams hotel moet dicht na explosie

Een hotel in de buurt van het Amsterdamse Vondelpark moet voor onbepaalde tijd de deuren sluiten vanwege een explosie eerder deze maand. De ontploffing vond plaats in het portiek van de woning naast het betreffende hotel in de Korte van Eeghenstraat. De recherche houdt er rekening mee dat de actie gericht was tegen het hotel. Burgemeester Femke Halsema heeft nu besloten tot de sluiting, gezien de gevaren voor de openbare orde.

Door de explosie in de nacht van 5 op 6 juli ontstond flinke schade aan de panden rondom de woning en aan het hotel. Ook raakten geparkeerde auto’s beschadigd. De gasten van het hotel en meerdere omwonenden moesten tijdelijk naar buiten. Ze kregen onderdak in een nabijgelegen hotel.

In oktober vorig jaar vond een vergelijkbaar incident plaats. Toen werd een handgranaat in het portiek van het hotel gegooid. Die ontplofte niet, maar de politie vermoedt dat dit wel de bedoeling was aangezien de pin eruit was getrokken.

Naar de precieze achtergrond wordt nog onderzoek gedaan. Halsema meent echter dat de explosie en de handgranaat een ernstige aantasting zijn van de openbare orde. Daarom moet het hotel per direct de deuren sluiten.