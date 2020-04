Amsterdams FVD-raadslid Anton van Schijndel uit fractie gezet

Gemeenteraadslid Anton van Schijndel is uit de Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie gezet. Dat staat in een verklaring van de partij op Facebook. Van Schijndel levert zijn raadszetel niet in en gaat als eenmansfractie verder in de gemeenteraad van de hoofdstad.

„Wij betreuren deze gang van zaken ten diepste”, staat in het bericht. „Van Schijndels positie binnen onze fractie was echter niet te handhaven. Al sinds het debuut van FVD in de Amsterdamse raad, in maart 2018, opereerde Van Schijndel conflictueus en solistisch. Zijn betrokkenheid bij de gang van zaken in de gemeenteraad, in de fractie en ook op zijn eigen portefeuilles wonen, bouwen, erfpacht en ruimtelijke ordening was vrijwel nihil.”

De Amsterdamse fractie van FVD had drie zetels en gaat dus terug naar twee, die worden ingevuld door fractievoorzitter Annabel Nanninga en Kevin Kreuger.