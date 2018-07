Amsterdammers blij in stad ondanks woningnood

Amsterdammers maken zich meer zorgen over de woningnood in de stad dan over de drukte van toeristen of de criminaliteit. Dit blijkt uit een enquĂȘte van de gemeente Amsterdam die onder de inwoners van de hoofdstad is afgenomen. 81 procent van de Amsterdammers voelt zich thuis in de eigen stad en ook veel ondervraagden zijn positief over de omgang met stadsgenoten.

De zogeheten Burgermonitor peilde twee jaar geleden ook al de stemming in de hoofdstad. Sinds 2015 zijn er 20.000 nieuwe inwoners bijgekomen. Ook is het aantal hoogopgeleide Amsterdammers toegenomen en zijn de inkomensverschillen in de stad groter geworden. Vooral jongeren tussen de 16 en 29, hoger opgeleiden en bewoners van Centrum en Oost maken zich zorgen over het aantal betaalbare woningen.

Uit de peiling blijkt ook dat de interesse in de lokale politiek is toegenomen en dat men iets tevredener is over hoe het gemeentebestuur functioneert.