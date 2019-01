Amsterdammer: Raamprostitutie niet meer van deze tijd

Bijna de helft (49 procent) van de Amsterdammers vindt het niet meer van deze tijd om prostituees op de Wallen ,,in een etalage te zetten''. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek, in opdracht van Het Parool en AT5. Voor een verbod van raamprostitutie is echter slechts 14 procent van de ondervraagden.

In een drieluik gaan de Amsterdamse krant en tv-zender op zoek naar het antwoord op de vraag of de Wallen nog wel van deze tijd zijn. Onderdeel daarvan is het onderzoek, waaruit eveneens naar voren komt dat veel Amsterdammers de buurt links laten liggen. Van de ondervraagden komt 45 procent er zelden of nooit. De belangrijkste reden is dat ze het er te druk en te toeristisch vinden.

De roemruchte hoerenbuurt in de hoofdstad is al lange tijd onderwerp van discussie. De gemeente strijdt al jaren tegen misstanden als mensenhandel, uitbuiting, vastgoedspeculatie en witwassen. Uit een rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam kwam vorig jaar naar voren dat deze aanpak nog niet heeft geleid tot een doorbraak in de aanpak van criminaliteit.

Het Parool schreef vrijdag al dat er steeds minder ramen bezet zijn op de Wallen. Het zijn vooral toeristen die voor drukte zorgen in de rosse buurt.

Burgemeester Femke Halsema heeft begrip voor de reactie van Amsterdammers over hun bedenkingen bij prostitutie op de Wallen, zegt ze in een reactie in Het Parool. ,,De sfeer rond prostitutie is veranderd, de omstandigheden waarin vrouwen hun werk moeten doen, is slechter geworden.”