Amsterdammer opgepakt bij opname drillrapvideoclip

De politie heeft een 17-jarige Amsterdammer aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had. Samen met zeven anderen zou hij bezig zijn geweest met het opnemen van een drillrapclip, waarin groepen jongeren elkaar bespotten en bedreigen en waarbij vaak wapens worden getoond.

Agenten zagen donderdagavond acht jongeren gekleed in hoodies tussen schuren en garages staan op de Karperstraat in Amsterdam-Zuid. Een van de jongens droeg een bivakmuts en er was een cameraman. Het vuurwapen dat de aangehouden jongen in zijn bezit had, was een omgebouwd gasalarmpistool, waarmee echte kogels konden worden afgevuurd. De zeven anderen zijn niet aangehouden.

Bij drillrapclips ligt volgens de politie „echt geweld op de loer”. Rap is „een gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm over wat met name jongeren bezighoudt”. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen, wapenbezit en het tonen van messen en vuurwapens alsof het de normaalste zaak van de wereld is, noemt de politie „zorgelijk en onacceptabel”.