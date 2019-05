Amsterdammer ontwijkt meldplicht Airbnb

Slechts een kwart van de Amsterdammers die hun woning verhuren aan toeristen, maakt daarvan melding bij de gemeente. Sinds eind 2017 geldt in de hoofdstad een meldplicht van vakantieverhuur, als maatregel tegen overlast. Maar het loopt bepaald geen storm, meldt de gemeente, terwijl het aantal woningen dat via Airbnb wordt verhuurd nog altijd stijgt.

Daarom gaat de stad gerichter optreden tegen woningeigenaren die zich aan die meldplicht onttrekken. Wie wordt betrapt, krijgt een boete van 6000 euro. Wordt er aan meer voorwaarden niet voldaan, dan kan de boete oplopen tot 20.500 euro wegens onttrekking aan de woningvoorraad. „Woningen zijn bedoeld om in te wonen, niet voor illegale doeleinden”, aldus wethouder Laurens Ivens (Wonen). Sinds dit jaar mogen Amsterdammers hun woning nog maar 30 dagen per jaar verhuren, in 2018 gold nog een maximum van 60 dagen.

Gemiddeld wordt in Amsterdam een op de acht koophuizen aangeboden voor vakantieverhuur. Dat gebeurt tegen de hoogste prijzen in Europa: een appartement in Amsterdam kost gemiddeld 151 euro per nacht, in Parijs is dat 81 euro.