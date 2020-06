Amsterdammer moet toerist in eigen buurt worden

Het stadsbestuur van Amsterdam gaat de inwoners met een speciale campagne aansporen zich weer in het stadsleven te begeven. Maar wel ‘coronaproof’: gespreid over de stadsdelen, liefst in eigen buurt, en goed voorbereid.

De campagne brengt activiteiten en musea in verschillende stadsdelen onder de aandacht, zoals Museum Het Schip in Amsterdam-West, World of Food in Zuidoost en het NDSM-terrein in Noord.

„We zien dat het drukker wordt op straat door de versoepeling van de coronamaatregelen. De stad gaat weer langzaam van het slot en dit is goed voor de levendigheid in de stad en het herstel van de economie. Daarom willen we Amsterdammers aansporen naar de horeca, winkels, musea en andere culturele instellingen in de buurt te gaan. De bewonerscampagne richt zich op het ontdekken van de buurt, stimuleert spreiding en wijst Amsterdammers erop zich voor te bereiden op hun bezoek”, zegt wethouder Victor Everhardt (economische zaken).