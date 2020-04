Amsterdammer mag meepraten over dichtdraaien gaskraan

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft een plan liggen voor het gasloos maken van de hoofdstad, de Transitievisie Warmte. Vanaf zaterdag mogen de inwoners daar hun zegje over doen via een inspraakprocedure, meldt de gemeente.

Het plan beschrijft hoe de komende twintig jaar buurt na buurt van het aardgas af gaat en welke energievoorziening ervoor in de plaats komt. Afhankelijk van het type bebouwing kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een warmtenet of voor ‘all-electric’, alles elektrisch. In de binnenstad is vooral isoleren aan de orde. In 2040 wil Amsterdam helemaal gasloos zijn, „tien jaar eerder dan de rest van Nederland”, aldus duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck.

Na het verwerken van alle inspraak wordt de Transitievisie Warmte in september definitief door de gemeenteraad vastgesteld.