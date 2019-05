Amsterdammer kan eerder in ziekenhuis terecht

Amsterdammers kunnen veelal eerder bij een ziekenhuis in hun stad terecht dan patiënten elders bij een hospitaal in hùn omgeving. Dat zegt zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die de wachtlijsten in de hoofdstad in de gaten houdt sinds het bankroet van het Amsterdamse MC Slotervaart in oktober vorig jaar. Zilveren Kruis is volgens eigen zeggen de grootste verzekeraar in Amsterdam.

"De toegankelijkheid van medisch specialistische zorg in Amsterdam is goed, met acht ziekenhuizen waaronder twee academische centra en een aantal zelfstandige klinieken. Voor diverse soorten zorg kun je zelfs sneller voor een afspraak terecht dan elders in Nederland", constateert Zilveren Kruis. "Geluiden dat wachttijden in Amsterdam drastisch zijn toegenomen zijn pertinent onjuist."

"De sluiting van het Slotervaart heeft uiteraard veel impact gehad, maar wij zien dit niet terug in de wachtlijstinformatie van de ziekenhuizen", zegt Roland Eising, zorginkoopmanager bij Zilveren Kruis op de site van de zorgverzekeraar.

In heel Nederland zijn langere wachttijden door de tekorten aan bepaalde artsen "Dat geldt vooral voor patiënten met maag-, darm-, lever- aandoeningen, oogziekten en reuma." Die tekorten zijn er gewoon ook in Amsterdam.

Meer dan de helft van de inwoners van Amsterdam heeft een zorgpolis bij Zilveren Kruis. De gemeente sloot ook voor de minima van de stad een speciaal contract met Zilveren Kruis af.