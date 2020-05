‘Amsterdammer in bijstand vindt vaker werk door bijverdienpremie’

Amsterdammers in de bijstand die een bijverdienpremie krijgen, vinden twee keer zo vaak werk waardoor ze geen beroep meer hoeven te doen op de bijstand, als mensen in de bijstand zonder die premie. Dat meldt de gemeente Amsterdam op basis van een tussentijdse evaluatie van een bijstandsexperiment.

Ook beginnen mensen vaker met parttime werk naast de uitkering. De hoofdstad experimenteert sinds 2018 met 5000 deelnemers met de mogelijkheid bij te verdienen in de bijstand. Deelnemers ontvangen een premie als zij naast de bijstand aan het werk gaan. De premie is 50 procent van het inkomen dat zij bijverdienen, tot maximaal 200 euro per maand.

De lagere bijstandslasten blijken de kosten van de premie ruimschoots te compenseren. „Dit is echt een mooi resultaat”, zegt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink. „Vooral de groep deelnemers boven de 50 jaar die al langer dan twee jaar een uitkering heeft, een groep die vaak meer moeite heeft om weer aan het werk te komen, gaat nu vaker aan het werk. We kunnen gerust concluderen dat dit pleit voor een aanpassing van de Participatiewet.”

Ook Utrecht, Groningen, Wageningen, Nijmegen, Deventer en Tilburg gingen een soortgelijke proef aan. Daaruit kwam begin mei onder meer naar voren dat bijstandsgerechtigden een grotere kans hebben op het vinden van een vaste baan als zij zelf meer de regie krijgen in hun zoektocht naar werk.