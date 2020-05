Amsterdam zet kleinschalige controles in tegen wapenbezit

Amsterdam komt met gerichte kleinschalige controles om het wapenbezit terug te dringen. De nieuwe vorm van controles komt in de plaats van eerdere grootschalige preventieve fouilleeracties, die weinig effect leken te hebben. Door maatwerk toe te passen, moet hier verandering in komen. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Het bezit van wapens is in Amsterdam de afgelopen maanden toegenomen, met name bij jongeren tussen 12 tot 17 jaar. „De driehoek vindt dit een onwenselijke en zorgwekkende ontwikkeling: wapenbezit leidt immers niet zelden ook tot wapengebruik”, aldus Halsema.

De inzet van kleinschalige gerichte wapencontroles kan volgens haar een preventieve werking hebben, maar haalt ook wapens uit de omloop. „Daarnaast kan de inzet van dit instrument, mits zorgvuldig uitgevoerd, leiden tot een verbetering van het subjectieve veiligheidsgevoel.”

De controles kunnen plaatsvinden op basis van een reguliere aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied, een spoedaanwijzing of een strafvorderlijke fouillering door de officier van justitie. De gerichte wapencontroles mogen volgens Halsema niet leiden tot discriminatie of etnisch profileren. „Selectie op basis van (uiterlijke) kenmerken, zoals huidskleur, afkomst, nationaliteit of religie is niet toegestaan.” Ook mogen de controles niet worden ingezet als verkapt opsporingsinstrument.