Amsterdam zet in op goedkope huurhuizen

Amsterdam krijgt er flink wat woningen bij voor mensen met een laag inkomen. Het stadsbestuur wil dat er tot 2025 20.000 sociale huurwoningen bij komen. Bij nieuwbouwprojecten wordt de maatstaf: 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent dure huur- en koopwoningen.

Dat staat in de Woonagenda 2025 die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Op dit moment is er in Amsterdam een flink tekort aan goedkopere huurwoningen. Volgens verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (wonen) is het, als het aan de markt wordt overgelaten, straks niet meer mogelijk voor mensen met lagere inkomens in de hoofdstad te wonen.

„Met het huidige bouwtempo, en als de woningbouwcorporaties de verkoop van sociale huurwoningen terugdringen, zorgt de 40-40-20 regeling dat er tot 2025 20.000 sociale huurwoningen bijkomen voor de lage inkomensgroepen.” Bovendien gaan de huren van de middeldure huizen volgens hem flink omlaag. „Dit zijn de woningen die nu door de markt al snel voor 1500 euro worden verhuurd en die straks rond de 850 euro per maand kosten.”