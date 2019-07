‘Amsterdam wilde tweede islamitische school’

De gemeente Amsterdam heeft dit voorjaar onderzocht of zij zou kunnen regelen dat er een tweede islamitische middelbare school in de stad zou kunnen komen om het omstreden Cornelius Haga Lyceum te ondermijnen. Dat meldt de Volkskrant op basis van documenten die de krant heeft ingezien na een Wob-verzoek.

Het gemeentebestuur zag daar vervolgens van af, omdat het stichten van een school ‘geen taak is van de overheid’, schrijft de Volkskrant. Ook andere kranten, De Telegraaf, AD en het Parool, brengen informatie uit de documenten. Volgens De Telegraaf heeft de gemeente dit jaar ‘alles uit de kast getrokken’ om het bestuur van het Haga af te zetten. Zelfs een ingehuurd advocatenkantoor dook, in opdracht van de gemeente, in alle juridische spelonken om te voorkomen dat de huidige verantwoordelijken het voor het zeggen houden, stelt De Telegraaf.

Ook Het Parool citeert uit de documenten. In een vertrouwelijke ambtelijke memo uit de zomer van 2017 aan Jozias van Aartsen, toen nog burgemeester van Amsterdam zou staan: „Het handelen van de gemeente mag niet overkomen als pesten”.

In het AD reageert directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Haga op de inhoud van de documenten: „Er komt nu steeds meer boven water, namelijk dat er een macht is, die een staat is binnen de staat. Die zoveel macht heeft dat die grondrechten kan schenden in Nederland”, stelt hij. „Wat hier gebeurt is, is allemaal te categoriseren onder bestuurlijk stalken en het gaat nog verder dan dat: dit is gewoon een dictatuur.”

In de Telegraaf laat een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema weten dat er nu onvoldoende juridische aanknopingspunten zijn om het bestuur van de school af te zetten. Wel geldt nog steeds een „moratorium”. Dat betekent dat de gemeente alle uitbreidingsplannen van het Cornelius Haga Lyceum in de ijskast heeft gezet, aldus de krant.