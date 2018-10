Amsterdam wil wietproef in deel van de stad

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat het kabinet voorstellen de proef met gereguleerde wietteelt onder meer in een deel van Amsterdam te houden. Ze zegde dit toe na een voorstel hiertoe van een groot deel van de gemeenteraad. Halsema sprak van „een laatste geste”, aangezien ze vindt dat deelname aan het experiment zoals dat nu is omschreven, onhaalbaar is.

De burgemeester liet eerder al weten dat ze grote problemen heeft met de schaal waarop de proef met de legale wietteelt moet plaatsvinden. Alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten namelijk meedoen. Dit is in Amsterdam, met 166 coffeeshops, onmogelijk. Daarop kwam de gemeenteraad met het plan om de proef in een deel van de stad te doen.

Het plan houdt in dat alle coffeeshops in zes tot tien gemeenten wiet krijgen van door de overheid uitgekozen wiettelers. Op deze manier zijn de coffeeshops voor de bevoorrading niet langer op het illegale circuit aangewezen.

De hoofdstad is een groot voorstander van gereguleerde wietteelt om de illegale handel en de daarmee gepaard gaande misdaad tegen te gaan. Deelname aan het experiment is volgens Halsema dan ook van groot belang. „Als Amsterdam niet aan het experiment meedoet, is het bij voorbaat al behoorlijk kansloos.”

De burgemeester liet vorige week ook weten dat ze zich niet kan vinden in het nu voorgestelde gereguleerde aanbod van twintig tot dertig soorten wiet en (Nederlandse) hasj. Dit is volgens haar onvoldoende gelet op het huidige aanbod van enkele honderden varianten.

In Den Haag is D66 de felste pleitbezorger van de wietproef. Kamerlid Vera Bergkamp vindt het positief dat er in Amsterdam zoveel draagvlak is voor de wietproef. “Ik ben blij dat mijn eigen stad meedenkt en mee wil doen. Er komt een onafhankelijke commissie om te bepalen welke gemeenten in aanmerking komen. Ik ben erg benieuwd!"