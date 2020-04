Amsterdam wil verbod op vakantieverhuur in delen binnenstad

Het Amsterdamse stadsbestuur wil vanaf 1 juli een verbod op vakantieverhuur in drie wijken in de binnenstad. Het gaat om delen van de Wallen en de Grachtengordel-Zuid, waar veel toeristen komen en de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Voor de overige wijken mag toeristische verhuur alleen nog onder strenge voorwaarden. Zo is er vanaf 1 juli een vergunning nodig om een woning te mogen verhuren aan toeristen.

Het college van burgemeester en wethouders spreekt van een „een unieke vervolgstap in de strijd tegen overlast van vakantieverhuur”.