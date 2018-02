Amsterdam wil minder dieren bij evenementen

Evenementen waarbij dieren een rol spelen, moeten volgens het het Amsterdamse stadsbestuur voortaan aan strenge regels voldoen. De gemeente wil een vergunningplicht invoeren als er gebruik wordt gemaakt van dieren. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens zou de inzet van beesten bij evenementen het liefst verbieden, maar dat kan alleen als de regels landelijk worden aangepast.

„We hebben het afgelopen jaar uitgezocht hoe vaak er dieren bij evenementen werden gebruikt en daar ben ik van geschrokken”, zegt Ivens. „Een kameel bij een intocht, een rendier en een koe met haar kalf voor reclames, uilen en roofvogels bij braderieën. Als dieren voor vermaak worden ingezet dan kan dat niet zonder dat het welzijn aan enige regels hoeft te voldoen. Met deze vergunningplicht krijgen we inzicht in het aantal evenementen waarbij dieren worden gebruikt en kan ook worden gecontroleerd of de dieren goed worden verzorgd. Ik ben ervan overtuigd dat een evenement alleen maar leuker is als het welzijn van dieren niet in gevaar is.”

Totdat de landelijke regels worden gewijzigd, wil Amsterdam de drempel voor het gebruik van dieren op deze manier verhogen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan van het stadsbestuur.