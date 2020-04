Amsterdam wil met sport verveling en overlast tegengaan

De gemeente Amsterdam wil ook kwetsbare jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging de kans geven te gaan sporten en bewegen. De gemeente verwacht daarmee verveling, overlast, criminaliteit en de druk op gezinnen tegen te gaan. Buurtsportaanbieders gaan activiteiten aan kwetsbare kinderen aanbieden en daarnaast heeft het stadsbestuur de sportverenigingen gevraagd buitenactiviteiten te organiseren voor alle kinderen en jongeren in Amsterdam.

Voor kinderen die lid zijn van een sportclub geldt dat zij sinds woensdag weer georganiseerd en onder begeleiding mogen trainen, mits ze zich houden aan de RIVM-richtlijnen en buiten sporten. Sportwethouder Simone Kukenheim wil daar alle kinderen bij betrekken. „Ook de kinderen die nog geen lid zijn van een sportclub of kinderen die geen buiten- maar een binnensport beoefenen”, zegt Kukenheim.

Buurtsportaanbieders helpen de gemeente om kwetsbare kinderen te bereiken. Kukenheim: „Sommigen van hen hadden we voorheen slecht in beeld, maar zien we nu opeens op straat rondhangen. Anderen zijn door de coronamaatregelen buiten beeld geraakt, bijvoorbeeld vanwege problemen thuis. Via sportactiviteiten willen we hen niet alleen in het vizier krijgen, maar ook begeleiden naar hulp.”