Amsterdam wil leren van aanpak radicalisering

De Amsterdamse waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen wil lessen trekken uit wat er is misgegaan op de afdeling radicalisering en polarisatie en vooruitkijken naar de toekomst. Dat zei hij tegen de gemeenteraad naar aanleiding van de onderzoeksresultaten naar de aanpak die moet voorkomen dat moslims radicaliseren.

De onderzoeken volgden na het strafontslag van voormalig antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb vanwege mogelijke belangenverstrengeling. „We zullen alle aanbevelingen van de onderzoekers volgen”, aldus de burgemeester. „Dat is een behoorlijke klus.”

Hij reageerde hiermee op de conclusies dat de Amsterdamse aanpak van radicalisering op diverse vlakken te wensen over liet. Zo kon de als gesloten omschreven afdeling teveel haar eigen gang gaan en werd onvoldoende gecontroleerd op de inhoud.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte donderdag bekend dat het Ait-Taleb (34) vervolgt voor valsheid in geschrifte met facturen. Dat geldt ook voor een 36-jarige man aan wie zij volgens de gemeente diverse opdrachten gunde terwijl ze met hem een privérelatie had. Ze had haar leidinggevenden hiervan niet op de hoogte gebracht. Het gemeentelijke Bureau Integriteit stelde eerder deze week vast dat Ait-Taleb zich hierdoor schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling.