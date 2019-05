Amsterdam wil in 2030 af van vervuilende auto

Amsterdam wil in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad hebben. Ook komen er meer milieuzones in de stad, zodat de inwoners schonere lucht kunnen inademen. Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Luchtkwaliteit) heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Subsidies en overgangsregelingen moeten autobezitters helpen afstand te doen van hun benzine- en dieselauto’s en over te stappen op elektrisch vervoer. „Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht. We gaan er alles aan doen om die situatie te verbeteren”, aldus Dijksma.

De eerste stap is dat voor diesels van vijftien jaar en ouder (personenauto’s) de ring binnen de A10 vanaf 2020 verboden terrein wordt. Verder worden de bestaande milieuzones voor vrachtwagens en bestelauto’s groter. Bussen en touringcars krijgen vanaf 2022 ten zuiden van Amsterdam CS te maken met beperkingen en vanaf 2025 mogen er binnen de bebouwde kom alleen schone brom- en snorfietsen komen. Voor benzineauto’s is er nog geen concreet jaartal vastgesteld, maar richting 2030 worden steeds meer gebieden uitstootvrij en dus niet meer toegankelijk voor auto’s op fossiele brandstoffen.

Het plan wordt eind mei besproken in de gemeenteraad.