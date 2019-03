Amsterdam wil hulp Rijk tegen woonfraude

Als het aan de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens ligt, gaat de gemeente harder optreden tegen woonfraude. Hij wil dat het Rijk hem meer mogelijkheden geeft om iets te doen tegen de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen.

„Maak illegale onderverhuur een economisch delict. Dan kan ik een bestuursrechtelijke boete opleggen. En geef me iets met een ‘pluk ze’-karakter”, zegt Ivens in een interview met Het Financieele Dagblad.

Mensen moeten in Amsterdam tot veertien jaar wachten op een sociale huurwoning. „En dan vindt zo’n fraudeur het belangrijk om daar persoonlijk beter van te worden en zich te verrijken? Ik heb er geen goed woord voor over. Je ontneemt anderen het recht op die woning”, aldus de wethouder.

Hij wil de opbrengst van een illegaal onderverhuurde woning hoe dan ook kunnen afpakken, al betekent dat dat de verhuurder langdurig schuldeisers achter zich aan krijgt. „Ik ga geen criminelen in bescherming nemen. Of iemand het kan betalen is bijzaak. (..) Het is ronduit asociaal gedrag.”