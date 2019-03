Amsterdam wil deelfietsen terug

Amsterdam wil de deelfiets terugbrengen in de stad. De gemeente wil de komende twee jaar kleinschalige experimenten toestaan met deze tweewielers. Ook wordt een vergunning verleend aan twee partijen die elektrische deelbromfietsen willen aanbieden, maakte wethouder Sharon Dijksma (verkeer, vervoer en luchtkwaliteit) bekend.

De hoofdstad maakte in 2017 een einde aan de deelfietsen, die toen enorm in opkomst waren. Vanwege de overlast die de vele huurfietsen in de openbare ruimte veroorzaakten, kwam er een verbod. Dijksma wil de deelfietsen nu op kleine schaal en gereguleerd laten terugkeren.

De komst van de deelbromfiets ziet de gemeente als een goed alternatief voor autoritten en een manier om de parkeerdruk te verminderen. Hiervoor worden twee vergunningen verstrekt, elk met een maximum van 350 deelbromfietsen.

Afhankelijk van de ervaringen met deze experimenten, kijkt het stadsbestuur hoeveel ruimte de deelvoertuigen krijgen na 2021.