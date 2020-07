Amsterdam wil coronaschulden inwoners voorkomen

Amsterdam steekt 1,2 miljoen euro extra in het zo vroeg mogelijk signaleren van financiële problemen van inwoners van de stad als gevolg van de coronacrisis. Zo wil wethouder Marjolein Moorman (armoede) voorkomen dat die diep in de schulden raken en bijvoorbeeld hun huis uit worden gezet.

Het extra geld wordt gestoken in betere samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekeraars, Waternet en de energiebedrijven.

Het beleid is er al op gericht om bijvoorbeeld betalingsachterstanden snel te melden, maar dat wordt aangescherpt. Zo gaan woningcorporaties nu al na een maand huurachterstand aan de bel trekken (dat was twee maanden) en zorgverzekeraars bij twee manden premieachterstand (was drie maanden). Hulp wordt op de persoon toegesneden en loopt door tot de problemen zijn opgelost.

„Op het gebied van schuldenproblematiek zitten we op dit moment nog in de stilte voor de storm. Van de vorige economische crisis hebben we geleerd dat mensen zich (te) laat melden bij de schuldhulpverlening, en dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom gaan we actief op zoek naar mensen die onze hulp kunnen gebruiken, om zo te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of helemaal de weg kwijt raken door schuldenstress”, zo verklaart Moorman de nieuwe aanpak.