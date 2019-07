Amsterdam wil af van arbeidsdiscriminatie

Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie uit te sluiten van aanbestedingen. De gemeente wil ook kijken of bij het gunnen van een opdracht diversiteit als contractvoorwaarde kan worden opgenomen voor de inhuur van personeel.

Dat staat in het Werkplan Aanpak Arbeidsdiscriminatie, dat verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In dit document staat een reeks maatregelen en voornemens van de hoofdstad om arbeidsdiscriminatie te voorkomen en tegen te gaan.

De gemeente kijkt hierbij ook naar zichzelf. Zo komen er trainingen voor managers, die medewerkers met diverse achtergronden moeten werven en zaken als pesten, discriminatie, uitsluiting, intimidatie niet accepteren op de werkvloer.

Ook komen er gesprekken met het midden- en kleinbedrijf in de wijken.