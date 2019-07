Amsterdam wees geld Haga Lyceum terecht af

De gemeente Amsterdam heeft een subsidieaanvraag voor een forse uitbreiding van het omstreden Cornelis Haga Lyceum terecht afgewezen. De bestuursrechter heeft de stichting achter de islamitische middelbare school ongelijk gegeven in een kort geding over de kwestie.

Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) had begin vorig jaar om 3 miljoen euro gevraagd voor de bouw van 14 klaslokalen en een gymzaal. De gemeente keurde alleen een veel kleinere uitbreiding goed, omdat de groei van het aantal leerlingen al jaren achterblijft bij de verwachtingen van het schoolbestuur.

Niet alleen over de financiering, maar ook over de vraag wie de regie heeft over de bouwwerkzaamheden, was onenigheid. SIO begon ook daar een procedure over, maar trok die later weer in.

Het Cornelis Haga Lyceum moet van Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) binnenkort een nieuw bestuur krijgen. Gebeurt dat niet, dan trekt Slob de financiering in. Aanleiding is een hard oordeel van de Onderwijsinspectie, die onder meer constateerde dat leerlingen de waarde van democratie en rechtsstaat niet meekrijgen en er sprake is van financieel wanbeleid.