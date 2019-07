Amsterdam: Wallen moeten op de schop

Amsterdam wil iets doen aan de misstanden in en overlast door de raamprostitutie. Met onder meer sekswerkers en exploitanten zijn daarvoor scenario’s opgesteld en die legt burgemeester Femke Halsema voor aan de gemeenteraad. Te denken valt aan het dichtdoen van de gordijnen.

De branche is de afgelopen jaren erg veranderd, stelde de gemeente woensdag. Daardoor staat de traditionele, vergunde raamprostitutie in de binnenstad onder druk. Voor de massaal toestromende toeristen zijn de ramen vaak niet meer dan een attractie om naar te kijken, met alle drukte en overlast van dien. De onzichtbare prostitutie, ook zonder vergunning, neemt steeds meer toe. Dat vergroot weer de kans op misstanden zoals mensenhandel en slechte toegang tot gezondheidszorg en hulp.

Prostitutiehotel

Halsema stelt de raad nu onder meer voor enkele raambordelen te verplaatsen naar elders in de stad. Daar kunnen dan ramen komen, maar ook een prostitutiehotel. Een andere mogelijkheid is juist meer werkplekken op de Wallen en rond het Singel. Daar zijn nu 330 raambordelen. Ook een optie is de gordijnen van de ramen te sluiten, zodat de sekswerkers niet meer te zien zijn vanaf de straat.

Er komen nog informatieavonden en pas in september gaat de gemeenteraad erover praten.