Amsterdam waarschuwt taxichauffeurs

De gemeente Amsterdam waarschuwt boze taxichauffeurs die zijn aangesloten bij de Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) geen acties te ondernemen waarbij wegen worden geblokkeerd of andere strafbare feiten worden gepleegd. Dat schrijft wethouder Pieter Litjens (verkeer) in een brief aan de TTO-directies.

Via de sociale media vernam Litjens dat boze taxichauffeurs deze week, mogelijk dinsdag, actie willen voeren uit onvrede over het handhavingsbeleid waarbij ze te veel worden gecontroleerd. De wethouder wijst erop dat de chauffeurs het recht hebben te demonstreren, maar dat een demonstratie wel tijdig moet worden gemeld.

Afgelopen weekeinde voerden boze chauffeurs ook al actie in de hoofdstad.