Amsterdam vervangt loden leidingen oude panden

De gemeente Amsterdam gaat loden leidingen vervangen in gebouwen waarvan ze zelf eigenaar is. Ook wordt gekeken of er loden leidingen zitten in niet-gemeentelijke gebouwen waar veel jongen kinderen komen. Eerder deze maand bleek uit onderzoek van het RIVM en de Gezondheidsraad dat de risico’s van lood in drinkwater groter zijn dan eerder gedacht.

In Amsterdam zijn naar schatting duizenden woningen en andere gebouwen van vóór 1960 met loden leidingen. Uit de studie is gebleken dat vooral baby’s, jonge kinderen en zwangere vrouwen risico lopen als zij water drinken uit loden leidingen. Te veel lood kan leiden tot verstoring van de ontwikkeling van de hersenen.

Amsterdam gaat particuliere woningeigenaren en hun huurders die misschien nog een loden binnenleiding hebben helpen onderzoeken of dit zo is. Zo ja, dan adviseert de gemeente de eigenaar deze te vervangen. Met de aanpak loopt Amsterdam vooruit op stappen van het kabinet, dat later dit jaar komt met een plan van aanpak voor de vervanging van loden waterleidingen.