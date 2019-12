Amsterdam vervangt huisbankier ING door Rabo

De gemeente Amsterdam vervangt huisbankier ING door Rabobank. ING was sinds 1917 de huisbankier van de hoofdstad. De samenwerking tussen Amsterdam en Rabobank begint volgend jaar en heeft een looptijd van tien jaar.

Amsterdam liet vorig jaar al weten dat ING zijn rol als huisbankier kon verliezen, na de grote witwasschikking die de bank trof met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro. Die zaak schaadde het vertrouwen in de bank. Ook was er veel publieke ophef over het hoge salaris van ING-topman Ralph Hamers. Via de huisbankier regelt de gemeente Amsterdam jaarlijks miljoenen transacties, waaronder betalingen aan leveranciers en het innen van belastingen.

In de aanbesteding bleek dat Rabobank de beste prijs-kwaliteitverhouding had, aldus wethouder Victor Everhardt van Financiën. Ook scoorde Rabobank goed op integriteit en naleving van regels. Daarnaast beloofde de bank geld uit te trekken voor investeringen rond arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere sociale kwesties in de stad.