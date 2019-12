‘Amsterdam verdient beter imago’

„Amsterdam heeft een ordinairder imago dan het verdient, vooral in het buitenland.” Dat zegt burgemeester Femke Halsema in een interview met Het Parool. Ze voert een strenge koers op het gebied van raamprostitutie, het kraakbeleid en de drugshandel om dat imago te verbeteren.

„Ik wil dat we een onconventionele en dwarse stad blijven, maar ook dat we heldere grenzen stellen aan onze tolerantie. Want als je dat niet doet, gaat tolerantie aan tolerantie ten onder”, aldus Halsema. Haar doel is om „Amsterdam te bewaren als een vrije en open stad”.