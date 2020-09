Amsterdam verbiedt Extinction Rebellion blokkades op te werpen

De actiegroep Extinction Rebellion mag de komende dagen demonstreren in Amsterdam, maar het opwerpen van blokkades is strikt verboden. De politie zal in dat geval optreden, meldt de gemeente. De klimaatactivisten hadden aangekondigd dat ze onder meer vrijdag gaan actievoeren op de Zuidas en daar ook een weg willen blokkeren.

Ook staan er dit weekend acties gepland op het Museumplein. De gemeente staat toe dat hier vier uur per dag door Extinction Rebellion wordt gedemonstreerd. Op vrijdag en zondag is de uiterlijke eindtijd 19.30 uur en op zaterdag 14.00 uur vanwege een andere demonstratie. „De demonstraties mogen op geen enkele manier leiden tot blokkades van wegen of gebouwen.”

Verder moeten de actievoerders zich strikt aan de coronamaatregelen houden. Daartoe roept de actiegroep ook op, onder meer om voldoende afstand te houden en mondkapjes te dragen.

„Grote bedrijven blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij die bedrijven”, liet Extinction Rebellion, die de acties houdt onder de noemer Septemberrebellie, eerder weten. „Onder dat motto blokkeert XR met een grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheidsactie een belangrijke weg op de Zuidas. We eisen een burgerberaad voor eerlijk klimaatbeleid.” Voor de blokkade heeft de actiegroep het kruispunt Beethovenstraat/Boelelaan op het oog.