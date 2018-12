Amsterdam verbetert verbinding over het IJ

Het Amsterdamse stadsbestuur neemt maatregelen om de verbinding tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad over het IJ te verbeteren. Steeds meer mensen maken gebruik van de veren en de verwachting is dat dat alleen maar toeneemt. Daarom wordt de vloot uitgebreid en wordt de pont naar het IJplein verplaatst naar de De Ruyterkade. Hiermee wordt de reistijd verkort en de druk op de andere boten verminderd.

Momenteel maken ongeveer 80.000 reizigers per dag gebruik van de IJveren. Dit groeit vermoedelijk naar 130.000 in 2030. „Amsterdam blijft de komende jaren groeien”, zegt verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma. „Een groot deel van die groei vindt plaats in Amsterdam-Noord. Dat resulteert in een forse reizigerstoename voor de IJveren. De maatregelen die we nemen zijn nodig om de stad aan beide zijden van het IJ goed bereikbaar te houden.”

Daarnaast wordt de vloot verduurzaamd. De eerste veren moeten in 2022 uitstootvrij zijn.