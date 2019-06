Amsterdam: van autobezit naar autogebruik

Een auto in Amsterdam staat gemiddeld 23 uur per dag stil. De ruimte die die auto’s innemen kan veel beter worden benut. "Daarom moeten we overstappen van bezit naar gebruik.” Dat zei de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma bij de presentatie van het programma Smart Mobility. Dat moet ruimte in de stad creëren en de leefbaarheid verbeteren.

”Door slim om te gaan met vervoer kan mobiliteit in de stad een stuk schoner en efficiënter. Tegelijkertijd komt er ruimte vrij op straat voor voetgangers, fietsers en groen”, stelde Dijksma. Zo komen er op zeker vijftien plekken in de stad zogenoemde eBuurthubs, waar allerlei vormen van elektrische deelmobiliteit worden aangeboden, zoals deelfietsen en deelauto’s.

Ook lopen er proeven waarbij bewoners en werknemers op een slimmere manier moeten gaan reizen, en eventueel zelfs de auto de deur uitdoen. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een parkeervergunning voor deelauto’s die in meer grote steden is te gebruiken.

De gemeenteraad bespreekt het programma Smart Mobility 2019-2025 op 4 juli.