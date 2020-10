Amsterdam trekt half miljoen euro uit voor mbo-stages in de zorg

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders investeert een half miljoen euro in stage- en opleidingsplekken voor mbo-studenten in Amsterdamse zorginstellingen. Vanaf volgend jaar kunnen jaarlijks honderd extra mbo-studenten daar gebruik van maken. Ook de groeiende groep zijinstromers die in de zorg wil komen werken, kan profiteren van de onderwijsplekken.

In juni maakte het college al bekend een half miljoen te investeren in projecten die zich richten op de gevolgen van de coronacrisis op het mbo. Nu is duidelijk dat het geld naar de stage- en opleidingsplekken gaat.

Volgens zorgwethouder Simone Kukenheim is het verontrustend dat personeelstekorten in de zorg steeds nijpender worden, zeker nu het coronavirus nog niet onder controle is. „Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mbo-studenten die een opleiding in de zorg doen, ook daadwerkelijk hun diploma kunnen halen. Een stage is hiervoor noodzakelijk, maar stageplekken zijn schaars omdat zorginstellingen geen personeel kunnen vrijmaken voor begeleiding.”

De honderd plekken komen bij zorginstellingen van Amsta, Amstelring en Cordaan. Studenten die hiervan gebruikmaken zullen een jaar hun onderwijs en stage binnen de zorginstelling volgen. Woensdag meldde zorgverlener Amsta nog dat het momenteel gebukt gaat onder de zware gevolgen van de aanhoudende coronacrisis, en dat veel personeelsleden uitvallen.