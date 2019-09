Amsterdam trekt geld uit voor aanpak misdaad

Amsterdam maakt volgend jaar 5,5 miljoen euro vrij voor de aanpak van ondermijning en radicalisering in de stad. Dat staat in de begroting 2020, die het stadsbestuur donderdag presenteert. „Misdaad, radicalisering en drugshandel creëren een illegale economie en dragen bij aan een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt”, schrijft het college van burgemeester en wethouders. „Omdat Amsterdammers zich veilig moeten voelen, investeert het college extra in veiligheid.”

Het aantal vuurwapenincidenten in de hoofdstad baart het stadsbestuur zorgen. De liquidatie van advocaat Derk Wiersum woensdag in Amsterdam werd door de gemeenteraad een dieptepunt genoemd in een reeks bloedige liquidaties in de stad.

Het college trekt verder 6 miljoen euro extra uit voor meer handhavers op straat. Eerder was al bekend dat zij worden toegerust met bodycams. Nog eens 3,5 miljoen euro gaat naar de preventieve aanpak van (potentiële) criminele jongeren in de zogenoemde Top 400- en Top 600-lijst.

Het stadsbestuur investeert verder in woningen en zorg en in de aanpak van werkloosheid, armoede, lerarentekort en van slecht onderhouden kades en bruggen.

De economie van Amsterdam groeit volgend jaar naar verwachting met 2,3 procent, wat ruim 20.000 banen oplevert voor de regio. Sinds de aankondiging van de naderende brexit door het Verenigd Koninkrijk zijn 65 nieuwe internationaal opererende bedrijven naar Amsterdam gekomen. Nog eens vijftien bedrijven breidden hierom hun activiteiten in de hoofdstad uit.