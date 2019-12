Amsterdam strenger over vertrek directeuren

De gemeente Amsterdam scherpt de regels rondom vertrekregelingen voor topfunctionarissen aan. Het beleid en de uitvoering zijn nu niet op orde. Het nieuwe beleid wordt in het voorjaar van 2020 verwacht, heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de gemeenteraad.

Bij de gemeente vond in de periode 2013 tot 2016 een grote reorganisatie plaats, waarbij de functie van verschillende directeuren werd beëindigd. Sommige directeuren kregen een vertrekregeling. Bij verschillende raadsdebatten en beantwoording van vragen bleek dat het college onvoldoende zicht heeft op de regelingen die door de gemeente zijn getroffen en de wijze waarop deze zijn uitgevoerd.

Uiteindelijk is een onafhankelijk onderzoek naar de vertrekregelingen voor topfunctionarissen ingesteld. Daaruit blijkt dat de totstandkoming van de vertrekregelingen niet voldoende zorgvuldig, rechtmatig en navolgbaar is en dat het overzicht over de getroffen regelingen ontbreekt. Het onderzoeksbureau heeft tien aanbevelingen gedaan.

Totdat het nieuwe beleid er is, worden alle besluiten over vertrekregelingen voor topfunctionarissen aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.