Amsterdam stopt deels met opvangen ongedocumenteerde asielzoekers

Amsterdam stopt voor een deel met de opvang van ongedocumenteerde asielzoekers, de zogenoemde Dublinclaimanten. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het bieden van de opvang niet loont. Zo keerden er één ongedocumenteerde terug naar het EU-land van registratie en geen naar het land van herkomst.

Dublinclaimanten zijn ongedocumenteerden die volgens Europese afspraken, vastgelegd in de Dublinverordening, moeten worden overgedragen naar een andere EU-lidstaat, namelijk het land dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling van hun asielverzoek.

Amsterdam begon naast de landelijke pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV), de opvolger opvolger van de zogeheten ‘bed-, bad-, broodvoorzieningen’, in juli 2019 een proef in het bieden van opvang en perspectief voor Dublinclaimanten. Daarin werd onderzocht of zij konden worden bewogen om vrijwillig terug te keren naar het land van Dublinclaim of het land van herkomst.

Uit de evaluatie van die pilot blijkt nu dat van de 157 Dublinclaimanten die meededen, één is overgedragen naar het EU-land van registratie, en geen naar het land van herkomst. Bij het overgrote deel van de Dublinclaimanten was de uiterste overdrachtsdatum verstreken. Zij werden opgenomen in de Nederlandse asielprocedure.

Het college beëindigt daarom de pilot. Om te voorkomen dat de huidige deelnemers in de winter op straat komen te staan wordt de pilot in de periode tot 1 april geleidelijk afgebouwd. De hoofdstad blijft wel onderdak bieden voor vijfhonderd ongedocumenteerde asielzoekers, die voldoen aan de toegangscriteria van het programma LVV.