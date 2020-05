Amsterdam stelt huurverhoging sportaccommodaties uit

Amsterdam stelt de huurverhoging voor sportaccommodaties vanwege de coronacrisis met vijf maanden uit, van 1 augustus tot 1 januari. Het gemeentebestuur wil verenigingen en andere sportaanbieders daarmee financieel tegemoetkomen.

„Gebruikers van de gemeentelijke sportvoorzieningen zitten door de coronacrisis in een moeilijke en onzekere periode. Kinderen tot en met 18 jaar mogen gelukkig sinds woensdag weer georganiseerd sporten, maar zij vormen slechts een deel van de reguliere sporters en zijn alleen nog welkom op de sportparken. Daarnaast is er ook bij onze gebruikers natuurlijk onzekerheid over de start van volgend seizoen”, zegt Simone Kukenheim, wethouder van sport.

Eerder besloot de gemeente Amsterdam al het innen van de huur van sportaccommodaties uit te stellen.