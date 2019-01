Amsterdam steekt 2,4 miljoen in gezondheid

De Amsterdamse wethouder Udo Kock (economische zaken) trekt 2,4 miljoen euro uit voor gezondheid en biowetenschappen. Het geld is bedoeld om bedrijven uit deze sector aan te trekken, zodat er veel nieuwe banen bijkomen en de zorg voor de inwoners van de stad beter wordt. Het programma lift mee op de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

De bedrijven kunnen samenwerken met de hoofdstedelijke universiteiten en academische onderzoekscentra. De nadruk komt daarbij te liggen op kunstmatige intelligentie (AI) binnen de gezondheidswetenschappen.

De wethouder wijst erop dat Amsterdam al 300 bedrijven in de gezondheids- en biowetenschappen herbergt en hoopt die positie verder te kunnen uitbouwen. Oud-minister Wouter Bos is aangetrokken om mee te denken over besteding van de 2,4 miljoen. Hij was tussen 2013 en 2018 bestuursvoorzitter van het VUmc.

Het plan van Kock moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.