Amsterdam ‘staat vast’ op leefbaarheidslijst

Amsterdam blijft steken op de twaalfde plek in de lijst van leefbaarste steden. De stad scoort goed op het vlak van onderwijs en economisch klimaat. Door steeds vaker voorkomende verkeersopstoppingen blijft de hoofdstad op dezelfde plek als vorig jaar. Dat stelt adviesorganisatie Mercer in een jaarlijks rapport.

Het adviesbureau maakt de ranglijst aan de hand van stedelijke kenmerken die het belangrijkst zijn voor expats, zoals veiligheid, openbaar vervoer en het cultureel aanbod. Wenen staat net als vorig jaar bovenaan de lijst. Ook in Zürich, dat tweede werd, is het goed toeven. München en de Nieuw-Zeelandse stad Auckland staan op een gedeelde derde plek.

Europese steden zijn goed vertegenwoordigd in de hoogste regionen van de lijst. Zo is het continent goed voor acht steden in de mondiale top 10. Niet geheel verrassend staan steden in door oorlog geteisterde landen onderaan de lijst. Bij de laatste tien staan Damascus in Syrië, de Jemenitische hoofdstad Sanaa en Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hekkensluiter is de Iraakse hoofdstad Bagdad.