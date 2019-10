Amsterdam staat stil bij 'boom die alles zag'

Het is vrijdag 27 jaar geleden dat in Amsterdam de Bijlmerramp plaatsvond. Een Israëlisch vrachtvliegtuig stortte op 4 oktober 1992 neer op de flats Groeneveen en Kruitberg. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. Rond 'de boom die alles zag', midden in het voormalige rampgebied, worden de slachtoffers vrijdagavond herdacht.

Tijdens de bijeenkomst is het luchtruim boven Amsterdam-Zuidoost zoals ieder jaar gesloten. De herdenking is sinds de 25e editie kleinschaliger dan voorheen. Locoburgemeester Rutger Groot Wassink is een van de sprekers en er is onder meer muziek van een kinderkoor. Op het moment dat de ramp zich destijds voltrok, om 18.36 uur, volgt een minuut stilte. Daarna leggen de aanwezigen kransen neer.

De organisatie liet eerder weten dat er tijdens de herdenking ook wordt stilgestaan bij de slachtoffers die de afgelopen tijd in Zuidoost bij geweldsincidenten om het leven zijn gekomen.