Amsterdam spreidt daklozen in winteropvang

De groep dak- en thuislozen die momenteel gebruikmaakt van de Amsterdamse winteropvang, wordt opgedeeld vanwege het coronavirus. Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink zijn er in verband met de risico’s op besmetting te veel mensen op één plek, waardoor is besloten drie kleinere groepen samen te stellen.

In totaal is plek voor 150 personen, die wordt verdeeld in groepen van vijftig in totaal, zei hij tijdens een vergadering van de gemeenteraad over het coronavirus. Volgens de wethouder wordt een deel opgevangen in een sporthal.

Verder moet een groep zelfredzame Oost-Europeanen met hulp van de gemeente terug naar hun thuisland. Volgens de wethouder zijn deze mensen hiertoe bereid. Op vragen van de raad over 24 uursopvang van dak- en thuislozen zei Groot Wassink dat dit sterk wordt ontraden door de GGD. Dit omdat samenscholen van groepen mensen leidt tot een grotere kans op verspreiding van het virus. „Het is beter dat mensen individueel in buitenlucht bewegen dan in een ruimte met elkaar.”

Eerder deze week pleitte belangengroep Amsterdam City Rights (ACR) voor 24 uursopvang. De winteropvang biedt onderdak tussen 17.30 en 09.30 uur.