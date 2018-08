Amsterdam sluit spyshop na liquidatiepoging

Een spyshop aan de Moezelhavenweg in Amsterdam moet van de gemeente dicht. Het bedrijf is voor onbepaalde tijd gesloten, omdat daar dinsdag is geprobeerd iemand te vermoorden. Het doelwit van de liquidatiepoging, een medewerker van de winkel, raakte zwaargewond.

In de winkel wordt onder meer afluisterapparatuur verkocht. Volgens de gemeente moet worden voorkomen dat de spyshop „een rol kan blijven spelen bij het faciliteren van criminele activiteiten die de openbare orde aantasten”.

De politie gaat ervan uit dat iemand heeft geprobeerd de medewerker dood te schieten. Waarschijnlijk weigerde het geweer, waarna het slachtoffer werd mishandeld met het geweer.