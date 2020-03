Amsterdam sluit skatepark vanwege drukte, verder rustig in stad

In Amsterdam was het dit weekeinde in de parken aanzienlijk rustiger dan vorige week. De gemeente moest zondag alleen ‘ingrijpen’ in een skatepark voor jongeren op het Olympiaplein. Daar was het te druk en werd besloten het park te sluiten.

„Winkeliers en markten houden zich aan de gestelde richtlijnen en inwoners geven elkaar op straat de ruimte. In sommige parken en op pleinen zijn mensen aangesproken op de regel om anderhalve meter afstand te houden”, aldus een woordvoerster.

Vorig weekeinde trokken veel mensen naar stranden en parken, wat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot veel ophef leidde. Het kabinet kondigde daardoor extra maatregelen aan.