Amsterdam sluit parken ’s nachts af tegen illegale feesten

Amsterdam sluit ’s nachts preventief plekken, zoals parken, af om illegale feesten tegen te gaan. Dat is een van de aanvullende maatregelen die de veiligheidsregio treft bovenop wat het kabinet heeft aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het is nog niet duidelijk om welke locaties het gaat en vanaf wanneer. Dat wordt nog nader uitgewerkt.

Verder komen er speciale tijdstippen op de dag waarop publieke gebouwen zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden alleen open zijn voor ouderen en mensen met een minder goede gezondheid. De veiligheidsregio vraagt winkels en musea dat ook te doen.

Amsterdam gaat verder extra communicatiecampagnes ontwikkelen om jongeren, studenten en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen beter te bereiken. Daarnaast komen er preventiepakketten op maat voor plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals gerichte hulp en voorlichting op scholen, in horeca en bij studentenverenigingen.

De veiligheidsregio zet ook extra in op het naleven van de ‘basisregels’ in onder meer winkels, sportkantines en horeca, zoals het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houden.

Ook blijft er aandacht voor het voorkomen van grote drukte, met eerder ingevoerde maatregelen als het instellen van eenrichtingsverkeer, het (tijdelijk) afsluiten van straten voor autoverkeer of het doseren bij de toegang als het echt te druk wordt.

Het coronavirus laait de laatste weken flink op in Amsterdam. Het kabinet heeft de hoofdstad samen met vijf andere regio’s ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’. „Vanwege het snel stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn extra maatregelen nodig”, zegt burgemeester Femke Halsema - voorzitter van de veiligheidsregio - in een reactie. „Ik voel mee met iedereen die dit raakt, mensen die huwelijken en feesten gepland hebben en de horeca. De maatregelen zijn helaas nodig in het belang van onze gezondheid.”