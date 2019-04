Amsterdam sluit club in Spuistraat na explosie

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft club Mad Fox aan de Spuistraat gesloten. De horecagelegenheid blijft op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV) voor onbepaalde tijd dicht. Vrijdagochtend was er een explosie voor de ingang.

De forensische opsporingsdienst heeft vastgesteld dat het om een handgranaat ging. Later op de dag kwam er opnieuw een melding van een handgranaat bij de club, maar werd geen explosief aangetroffen, meldt de gemeente.

„De aanwezigheid van explosieven in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan”, laat de gemeente weten. „Gelet op de ernst van de feiten, heeft de burgemeester besloten de club per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.”