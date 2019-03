Amsterdam schrapt actie met I amsterdam

De gemeente Amsterdam ziet af van het eenmalig terugbrengen van de beroemde letters I amsterdam op het Museumplein voor de Provinciale Statenverkiezingen. Aanleiding is de schietpartij in Utrecht, laat een woordvoerster weten. De letters Amsterdam zouden voorzien van een stempotlood in plaats van de I samen met een stemhokje een dagje terugkeren om meer mensen naar de stembus te trekken.

De manshoge rood-witte letters verdwenen in december van het Museumplein, op initiatief van de hoofdstedelijke afdeling van GroenLinks. Die vond de bij toeristen populaire letters een symbool van doorgeslagen individualisme. Het voorstel kreeg veel kritiek, maar een meerderheid van de raad stemde er toch mee in.